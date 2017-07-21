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Алексис Санчес провел встречу с руководством «ПСЖ» в Париже

22.07.2017 01:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Арсенала» Алексис Санчес провел встречу с руководством «ПСЖ».

Встреча прошла в Париже в отеле Royal Monceau, на ней присутствовал сам игрок, его представители, спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Антеру Энрике и президент парижан Нассер Аль-Хелайфи.

Руководство «ПСЖ» уверено, что им удастся договориться с «Арсеналом» о приобретении Санчеса за 50 миллионов евро. Срок действия контракта игрока сборной Чили с «пушкарями» истекает летом 2018 года.

 
 
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Форвард «Арсенала» Алексис Санчес провел встречу с руководством «ПСЖ».

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