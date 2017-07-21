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Абрамович дал согласие на переход Матича в «МЮ» за 50 млн фунтов
22.07.2017 00:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Владелец «Челси» Роман Абрамович согласился на переход полузащитника Неманьи Матича в «Манчестер Юнайтед».
Манкунианцы заплатят за 28-летнего игрока сборной Сербии 50 миллионов фунтов. На подписании хавбека лично настаивал главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью.
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Владелец «Челси» Роман Абрамович согласился на переход полузащитника Неманьи Матича в «Манчестер Юнайтед».
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