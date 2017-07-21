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Менди перейдет в «Манчестер Сити» за 57,5 млн евро
22.07.2017 08:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Манчестер Сити» и «Монако» договорились о сумме отступных за защитника Бенжамена Менди.
Манкунианцы заплатят за 23-летнего француза 57,5 миллионов евро. Таким образом, Менди станет самым дорогим защитником в истории, опередив Кайла Уокера, за которого «Сити» заплатил «Тоттенхэму» 57 млн евро.
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«Манчестер Сити» и «Монако» договорились о сумме отступных за защитника Бенжамена Менди.
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