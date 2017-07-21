Бывший вице-президент «Говерлы»: «Критика Милевского белорусским комментатором – это старые обиды за наказание БАТЭ»

Бывший вице-президент «Говерлы» Александр Шуфрич прокомментировал критику форварда брестского «Динамо» Артема Милевского со стороны белорусского комментатора Владислава Татура.

«Это старые обиды за наказание БАТЭ. У белорусов как футболист никто и не начинался то толком, после поколения Валентина и Александра. И те играли в «Динамо» киевском, а не минском», – сказал Шуфрич.

Напомним, в 2010 году, когда киевское «Динамо» играло с БАТЭ (2:2) в групповом этапе Лиге Европы, у Милевского произошел конфликт с белорусскими футболистами. Ответный матч в Беларуси украинский клуб выиграл 4:1, а Милевский забил один из голов.

Владислав Татур: «Милевский? Давно очевидно, что как футболист Артем закончился»