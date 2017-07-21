«Монако» не продаст Мбаппе дешевле 190 млн евро

«Монако» по-прежнему не намерен расставаться с форвардом Килианом Мбаппе, на которого претендуют «Реал», «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

Чтобы отвадить покупателей от 18-летнего француза, монегаски запросили за него 190 миллионов евро, сообщает Marca.

«Манчестер Сити» готов предложить за Мбаппе 150 млн, а «Реал» — использовать, в частности, средства, вырученные от сделок с Альваро Моратой, Хамесом Родригесом и Данило.

«Монако» пригрозил обращением в ФИФА клубам, ведущим переговоры с Мбаппе