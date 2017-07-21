ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Монако» не продаст Мбаппе дешевле 190 млн евро

22.07.2017 09:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

«Монако» по-прежнему не намерен расставаться с форвардом Килианом Мбаппе, на которого претендуют «Реал», «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

Чтобы отвадить покупателей от 18-летнего француза, монегаски запросили за него 190 миллионов евро, сообщает Marca.

«Манчестер Сити» готов предложить за Мбаппе 150 млн, а «Реал» — использовать, в частности, средства, вырученные от сделок с Альваро Моратой, Хамесом Родригесом и Данило.

«Монако» пригрозил обращением в ФИФА клубам, ведущим переговоры с Мбаппе

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Монако» по-прежнему не намерен расставаться с форвардом Килианом Мбаппе, на которого претендуют «Реал», «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Бывший вице-президент «Говерлы»: «Критика Милевского белорусским комментатором – это старые обиды за наказание БАТЭ»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика