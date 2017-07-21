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Василий Уткин: «Манчини – слабейший из всех иностранных тренеров «Зенита»

22.07.2017 09:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Комментатор Василий Уткин поделился мнением о главном тренере «Зенита» Роберто Манчини.

«Если честно, думаю, что он там ненадолго, но это одна из тех вещей, в которых приятно ошибаться. Манчини мы знаем довольно давно, он давно на виду. И если будем перечислять положительные тренерские качества Манчини, там не будет в качестве опции создание команды из новых игроков.

И, в частности, Манчини не славится как тренер, при котором молодые игроки, а «Зенит» покупает игроков с перспективой роста, качественно прибавляют. Такой репутации у Манчини нет. Может, он это и умеет, но мне иногда кажется, что Манчини в «Зените» и новые футболисты в «Зените» появляются как бы с разных сторон. Очень может быть, что это ошибка с моей стороны, но пока мне так кажется.

Вообще считаю, что Манчини – очень противоречивая фигура. Тренер он достаточно средний. Думаю, это слабейший из всех иностранных тренеров «Зенита», если не считать Петржелу. Имею в виду по статусу, потому что Петржела впоследствии доказал, что он «Зениту» очень пригодился, но на совершенно другом этапе.

В моем понимании Манчини уступает и Спаллетти, и Адвокату, и Виллаш-Боашу, и даже Луческу», — сказал Уткин.

Под руководством Манчини «Интер» трижды выиграл чемпионат Италии, а «Манчестер Сити» в 2012 году стал чемпионом Англии.

 
 
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Комментатор Василий Уткин поделился мнением о главном тренере «Зенита» Роберто Манчини.

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