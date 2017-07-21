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Валерий Исаев: «Видно, что Журавель находился не в своей тарелке. Понимаю, что надо где-то работать, но при всем уважении напрашивалось мужское решение главного тренера»

22.07.2017 10:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский агент Валерий Исаев поделился мнением об игре брестского «Динамо» против «Альтаха» в Лиге Европы.

– У Бреста не было никаких шансов?

– С моей точки зрения, должно было произойти что-то экстраординарное, чтобы Брест пошел дальше. Можно по-разному оценивать их пиар-кампанию, деятельность подразделений клуба – это все понятно. Но если говорить об игре команды, то, конечно, нельзя было нагнетать обстановку после первого матча. Все прекрасно осознают: разговоры про тренера велись. Что-то не срослось. Видно, что Журавель был напряжен и находился не в своей тарелке. Понимаю, что есть ситуация, когда надо где-то работать, надо за что-то существовать, но при всем уважении напрашивалось мужское решение главного тренера. В итоге мы увидели какие-то невнятные объяснения Журавеля, после которых уже по-другому оцениваешь эту ситуацию. Дыма без огня не бывает. В начале года он собирал одну команду – теперь ему собрали другую. Было видно на пресс-конференциях, что Журавель сидел и, мягко говоря, переживал. Как можно в такой ситуации подготовить команду? Все закономерно.

– Правильно ли поступает руководство, когда подогревает интерес к команде, но не может внятно объяснить ситуацию с главным тренером?

– Я тоже ждал эту пресс-конференцию. Понятно, что в перспективе «Динамо» хочет выигрывать чемпионат, достойно выступать на евроарене, быть конкурентом для Борисова. Мы сравниваем с БАТЭ. Как бы ни выступали менеджеры нашего чемпиона, хотя там очень редко можно найти общие фразы у того же (генерального секретаря – С.М.) Вашкевича, рано или поздно мы дождемся выступления Капского, которое расставит все точки на и. Комментарии Бреста – это несерьезно, – сказал Исаев.

«Ермаковичу надо наливать стакан водки часа за два до игры». Агент Валерий Исаев – о наших в еврокубках

 
Теги: Брест
 
 
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