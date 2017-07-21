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Организаторы ЧЕ (U-20) во время награждения Скворцова включили гимн другой страны, белорусская спортсменка покинула пьедестал досрочно

22.07.2017 10:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Торжественная церемония вручения наград призеркам соревнований в тройном прыжке у девушек на чемпионате Европы (U-20) в итальянском Гроссето завершилась скандалом.

Первое место в этом виде программы заняла белорусская спортсменка Виолетта Скворцова. Во время церемонии награждения спортсменки из-за технической ошибки заиграл гимн другой страны. Как отмечает пресс-служба БФЛА, организаторы быстро поняли серьезность своей промашки и, предваряя уже подготовленный белорусской стороной протест, принесли извинения и предложили провести церемонию награждения повторно.

Извинения были приняты, спортсменкам 21 июля заново вручат награды. Скворцова без каких-либо советов со стороны представителей сборной покинула верхнюю ступеньку пьедестала и отказалась подниматься туда даже под угрозой возможной дисквалификации. Санкций, понятное дело, не последовало.

Скворцова обновила рекорд Беларуси среди юниоров в тройном прыжке

 
 
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Торжественная церемония вручения наград призеркам соревнований в тройном прыжке у девушек на чемпионате Европы (U-20) в итальянском Гроссето завершилась скандалом.

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