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Белорусская чемпионка в Италии ушла с пьедестала из-за не того гимна

22.07.2017 10:40 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 июл – Sputnik. Белорусская юниорка Виолетта Скворцова завоевала золотую медаль на соревнованиях в тройном прыжке на чемпионате Европы (U-20) в Италии, на церемонии награждения она покинула пьедестал, так как организаторы перепутали гимны, сообщила в субботу пресс-служба Белорусской федерации легкой атлетики.

Белорусская чемпионка в Италии ушла с пьедестала из-за не того гимна
© Sputnik / Артем Бордовский
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Соревнования проходили в городе Гроссето. Белоруска выиграла их с результатом 14 метров 21 сантиметр, это новый рекорд Беларуси среди девушек. Как сообщает пресс-служба, на церемонии награждения организаторы перепутали гимн.

"При первых звуках "неправильного" Виолетта без каких-либо советов со стороны представителей сборной покинула верхнюю ступеньку пьедестала", – сказали в БФЛА.

Там также отметили, что спортсменка отказалась подниматься на него даже под угрозой применения санкций – дисквалификации.

Сообщается, что перед белорусской делегацией оперативно извинились, и награждение спортсменок было проведено повторно. 

 
Теги: Минск
 
 
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Спортсменка отказалась подниматься на пьедестал даже под угрозой применения санкций – дисквалификации.

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