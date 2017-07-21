Белорусская чемпионка в Италии ушла с пьедестала из-за не того гимна

МИНСК, 22 июл – Sputnik. Белорусская юниорка Виолетта Скворцова завоевала золотую медаль на соревнованиях в тройном прыжке на чемпионате Европы (U-20) в Италии, на церемонии награждения она покинула пьедестал, так как организаторы перепутали гимны, сообщила в субботу пресс-служба Белорусской федерации легкой атлетики.



© Sputnik / Артем Бордовский Видеофакт: школьники и студенты поют гимн Беларуси а капелла

Соревнования проходили в городе Гроссето. Белоруска выиграла их с результатом 14 метров 21 сантиметр, это новый рекорд Беларуси среди девушек. Как сообщает пресс-служба, на церемонии награждения организаторы перепутали гимн.

"При первых звуках "неправильного" Виолетта без каких-либо советов со стороны представителей сборной покинула верхнюю ступеньку пьедестала", – сказали в БФЛА.

Там также отметили, что спортсменка отказалась подниматься на него даже под угрозой применения санкций – дисквалификации.

Сообщается, что перед белорусской делегацией оперативно извинились, и награждение спортсменок было проведено повторно.