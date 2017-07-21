Жозе Моуринью: «Английскому клубу гораздо труднее выиграть ЛЧ из-за перегруженного календаря»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью посетовал на плотный игровой график в Англии.

- Может ли английский клуб выиграть в предстоящем сезоне Лигу чемпионов?

- Вы знаете, что английскому клубу сделать это гораздо труднее из-за перегруженности календаря, и это очевидно. Все говорят о высоком уровне соревновательности АПЛ, о количестве матчей, о дополнительном турнире в виде Кубка лиги, где в полуфинале предусмотрены два матча (первый и ответный), а финал проводится в разгар сезона, так что отдыхать особо некогда.

Существующий календарь не то что не уважает, но не защищает клубы и влияет на интенсивность матчей. Даже кубковые игры с клубами из чемпионшипа, третьей и четвертой лиг получаются боевитыми.

Между тем в других странах предусмотрен зимний перерыв. Иногда у них есть возможность дать игрокам передышку, отправить их в отпуск, после которого они возвращаются и в решающих матчах Лиги чемпионов играют еще сильнее.

Такая возможность есть у немецких, испанских и французских клубов, но не у английских, — сказал Моуринью.