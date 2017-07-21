«Славия» Прага — БАТЭ. Булят, Жавнерчик и еще 28 игроков включены в заявку на матч 3-го квалификационного раунда ЛЧ

БАТЭ оформил заявку на матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2017/18 с чешской «Славией» из Праги. Тренерский штаб «желто-синих» во главе с Александром Ермаковичем включил в список 30 футболистов:

вратари — Сергей Веремко (№16; лист А), Алексей Черных (№30, лист Б); Антон Чичкан (№35; А), Денис Щербицкий (№48; Б);

защитники — Юрица Булят (№6; А), Максим Володько (№42; А), Виталий Гайдучик (№3; А), Максим Жавнерчик (№15; А), Владислав Малькевич (№44, Б); Неманья Милунович (№19; А), Артур Пикк (№14; А), Денис Поляков (№33; А), Алексей Риос (№17; А), Артем Шкурдюк (№34, Б); Евгений Яблонский (№5; А);

полузащитники — Евгений Березкин (№7; А), Александр Володько (№8; А), Валериане Гвилия (№80; А), Станислав Драгун (№21; А), Мирко Иванич (№10; А), Юрий Кендыш (№77; А), Игорь Стасевич (№22; А), Алексей Ханевич (№36; Б);

нападающие — Михаил Гордейчук (№62; А), Владислав Мухамедов (№45, Б); Виталий Родионов (№20; А), Анес Рушевич (№9; А), Илья Сень (№37, Б); Николай Сигневич (№13; А), Яссе Туоминен (№24; А).

В данном списке значатся футболисты как из листа «А» (23 человека), так и из листа «Б» (7 игроков) клубной заявки.

При этом, согласно регламенту турнира, БАТЭ вправе внести в лист «А» фамилию еще одного футболиста, но не позднее полуночи