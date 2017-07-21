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Кубок Беларуси. 1/8 финала. «Крумкачы» в гостях у «Нафтана», «Ислочь» принимает «Городею» и другие матчи

22.07.2017 11:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Кубок Беларуси

1/8 финала

Нафтан – Крумкачы
Дата проведения
22 июля, 17.00, «Атлант»
Онлайн матча
Ислочь – Городея
Дата проведения
22 июля, 17.30, «Трактор»
Онлайн матча
Неман – Минск
Дата проведения
22 июля, 18.00, «ЦСК Неман»
Онлайн матча
Динамо Минск – Днепр
Дата проведения
23 июля, 16.15, «Трактор»
Онлайн матча
Витебск – Слуцк
Дата проведения
23 июля, 17.00, «ЦСК Витебский»
Онлайн матча
Динамо Брест – Гомель
Дата проведения
23 июля, 17.30, «ОСК Брестский»
Онлайн матча
Шахтер – Орша
Дата проведения
23 июля, 18.00, «Строитель»
Онлайн матча

Матч БАТЭ – «Торпедо-БелАЗ» перенесен.

Победитель пары 1/8 финала определяется по итогам одного матча.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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