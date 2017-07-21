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Кубок Беларуси. 1/8 финала. «Крумкачы» в гостях у «Нафтана», «Ислочь» принимает «Городею» и другие матчи
22.07.2017 11:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Кубок Беларуси
1/8 финала
Витебск – Слуцк
Победитель пары 1/8 финала определяется по итогам одного матча.
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Кубок Беларуси. 1/8 финала. «Крумкачы» в гостях у «Нафтана», «Ислочь» принимает «Городею» и другие матчи
Кубок Беларуси 1/8 финала Матч БАТЭ – «Торпедо-БелАЗ» перенесен.
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