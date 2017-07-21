«ПСЖ» надеется оформить трансфер Неймара к среде

Форвард «Барселоны» Неймар близок к переходу в «ПСЖ».

Сообщается, что парижане рассчитывают активировать опцию выкупа 25-летнего бразильца за 222 миллиона евро в понедельник или во вторник и оформить сделку к среде.

Таким образом, Неймар может дебютировать за «ПСЖ» уже в ночь на 27 июля в матче с «Ювентусом» в рамках International Champions Cup, который пройдет в Майами.