Сергей Канашиц: «Зачем «Шахтеру» Зуб? Все равно его выбьют. Закончит так же, как Кубарев»

Белорусские журналисты Сергей Канашиц и Руслан Васильев обсудили события, которые происходят в «Шахтере».

Руслан Васильев: Кто такой Зуб? Зачем он «Шахтеру»? Чем он прославился?

Сергей Канашиц: Это не важно. Все равно его выбьют. Ты сомневаешься? Закончит так, как Кубарев.

Руслан Васильев: Я сомневаюсь, что это кого-то интересует в Солигорске. Из недавней речи руководства «Беларуськалия» я понял, что их все устраивает. Они всем довольны. Ну и флаг вам в руки. Одно дело, если на это тратятся личные деньги руководителя «Беларуськалия». Если государственные, то я бы обратился к пролетариату: а согласны ли вы на такие траты за ваш счет? Возможно, профсоюз выдвинул бы какие-нибудь инициативы.

Очень странная речь. Во все виноваты центральные СМИ.

Сергей Канашиц: Ну а кто ж еще? Как всегда.