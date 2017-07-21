Евгений Гайдук: «Дальнейшая карьера Глеба и Горбунова? В ближайшее время, надеюсь, появится какая-то информация»

Агент Евгений Гайдук рассказал, что новостей о продолжении карьеры Александра Глеба и Андрея Горбунова нет.

- Если ли новости на агентском фронте работы? Без работы находятся, к примеру, Глеб-старший и Горбунов…

– Пока рассказать не о чем. Однако в ближайшее время, надеюсь, появится какая-то информация, – сказал Гайдук.