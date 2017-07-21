|
Евгений Гайдук: «Дальнейшая карьера Глеба и Горбунова? В ближайшее время, надеюсь, появится какая-то информация»
22.07.2017 12:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Агент Евгений Гайдук рассказал, что новостей о продолжении карьеры Александра Глеба и Андрея Горбунова нет.
- Если ли новости на агентском фронте работы? Без работы находятся, к примеру, Глеб-старший и Горбунов…
– Пока рассказать не о чем. Однако в ближайшее время, надеюсь, появится какая-то информация, – сказал Гайдук.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Евгений Гайдук: «Дальнейшая карьера Глеба и Горбунова? В ближайшее время, надеюсь, появится какая-то информация»
Агент Евгений Гайдук рассказал, что новостей о продолжении карьеры Александра Глеба и Андрея Горбунова нет.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии