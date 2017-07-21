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Евгений Гайдук: «Дальнейшая карьера Глеба и Горбунова? В ближайшее время, надеюсь, появится какая-то информация»

22.07.2017 12:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Агент Евгений Гайдук рассказал, что новостей о продолжении карьеры Александра Глеба и Андрея Горбунова нет.

- Если ли новости на агентском фронте работы? Без работы находятся, к примеру, Глеб-старший и Горбунов…

– Пока рассказать не о чем. Однако в ближайшее время, надеюсь, появится какая-то информация, – сказал Гайдук.

 
Теги: Новости
 
 
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Агент Евгений Гайдук рассказал, что новостей о продолжении карьеры Александра Глеба и Андрея Горбунова нет.

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