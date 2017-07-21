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НБА. «Нью-Йорк» готов отдать за Ирвинга пики первого раунда и Энтони
22.07.2017 12:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Разыгрывающий «Кавальерс»
Как пишет инсайдер ESPN Йен Бегли,
«Никс», по крайней мере на данном этапе, не хотят включать в возможную сделку Кристапса Порзингиса.
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Разыгрывающий «Кавальерс» Кайри Ирвинг попросил руководство клуба обменять его, назвав «Никс» в числе предпочитаемых команд.
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