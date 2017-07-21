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Березкин – единственный игрок в возрасте до 21 года, который сыграл во всех матчах 1-го круга, в составах «Витебска», «Городеи» и «Слуцка» игроки до 21 года на поле не выходили
22.07.2017 12:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник БАТЭ Евгений Березкин стал единственным белорусом в возрасте до 21 года, который принимал участие во всех 15 матчах своей команды в первом круге чемпионата страны. 5 июля хавбеку исполнился 21 год.
Больше всех минут на поле провели молодые игроки «Минска» – 3266. В составе «Витебска», «Городеи» и «Слуцка» игроки до 21 года на поле не выходили.
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Березкин – единственный игрок в возрасте до 21 года, который сыграл во всех матчах 1-го круга, в составах «Витебска», «Городеи» и «Слуцка» игроки до 21 года на поле не выходили
Полузащитник БАТЭ Евгений Березкин стал единственным белорусом в возрасте до 21 года, который принимал участие во всех 15 матчах своей команды в первом круге...
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