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Неймар согласовал с «ПСЖ» пятилетний контракт с зарплатой 30 млн евро в год

22.07.2017 13:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стали известны детали переговоров между «ПСЖ» и нападающим «Барселоны» Неймаром.

Футболист согласовал условия контракта с французским клубом. Соглашение рассчитано на пять сезонов. За год нападающий будет зарабатывать 30 миллионов евро. Именно такую сумму он будет получать уже после вычета налогов. Неймар станет самым высокооплачиваемым игроком «ПСЖ».

Французский клуб также готов предоставить футболисту подписной бонус в размере 40 миллионов евро. 15 процентов годовой зарплаты нападающего будут отходить Неймару да Силве, отцу игрока.

Форвард также будет получать процент от оборота нескольких отелей, принадлежащих владельцам «ПСЖ». Кроме того, французский клуб готов предоставлять игроку частный самолет для визитов в Бразилию.

 

 
 
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Стали известны детали переговоров между «ПСЖ» и нападающим «Барселоны» Неймаром.

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