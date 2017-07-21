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Неймар в беседе с президентом «Барселоны» Бартомеу заявил, что хочет уйти

22.07.2017 14:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу в пятницу лично встретился с форвардом Неймаром, который может перейти в «ПСЖ».

Функционер и футболист поговорили после тренировки каталонской команды. Беседа продолжалась около 15 минут и проходила в комнате, расположенной неподалеку от раздевалки «Барселоны».

По окончании беседы Неймар и Бартомеу вышли из помещения без улыбок на лицах. Футболист сообщил президенту «Барселоны» о своем намерении перейти в другую команду. Функционер попросил чуть больше времени, чтобы разрешить ситуацию.

Встреча нападающего с Бартомеу состоялась в Нью-Джерси. «Барселона» сейчас готовится к сезону в США.

 
 
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Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу в пятницу лично встретился с форвардом Неймаром, который может перейти в «ПСЖ».

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