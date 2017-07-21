Валерий Исаев: «Трансферы брестского «Динамо»? Если бы последние пять фамилий назвали первого апреля, то я улыбнулся бы и решил, что это хорошая шутка»

Белорусский агент Валерий Исаев в интервью корреспонденту Tribuna.com Сергею Мельнику поделился мнением о трансферной политике брестского «Динамо».

– Как оцените трансферную политику брестского «Динамо»?

– Все эти трансферы… Если бы последние пять фамилий, в том числе и белорусских футболистов, назвали первого апреля, то я улыбнулся бы и решил, что это хорошая шутка. Но нет же, всех подписали :). Наверно, пока вкладываются деньги в академию, пока ждут, когда вырастет новое поколение футболистов в Бресте, нас будут веселить такими трансферами. Однозначно я считаю, если проанализировать каждого, кого подписали, усиления не могло произойти.

– Как считаете, правильно ли выпускать в таких важных матчах много несыгранных новичков?

– Мало того, что несыгранных, так и степень готовности у них очень сомнительная. Я не говорю только о Милевском, а про всех футболистов, которые участвовали в матче. Не придираюсь к Артему. Ему надо много пахать, но в четверг, как мне кажется, он не был готов к этому. Возраст у него такой, что он может попылить еще 3-4 года на хорошем уровне, тем более в Беларуси. Я не верю, что он задержится в Бресте. Он, конечно, ничего не испортил в ответном матче с «Альтахом», но его, наверно, брали для других целей. Все вспоминают Милевского, который забивал в Киеве. Но того Артема уже нет давно. Выпускать его было большим риском. Он не оправдался.

– Можно ли предположить, что Милевского подписывали больше для пиара?

– Поставьте себя на место тренера. Прежде, чем брать футболиста, нужно определить его потенциал, проанализировать, как он отыграл последние месяцы, провести какие-то тесты, увидеть его на тренировках. Я не думаю, что Артем показывал такую степень готовности, чтобы сразу участвовать в матчах с «Альтахом». Это тень того игрока, которого мы видели раньше. Тем более уровень команды немного другой. Наберет форму, может, это будет тот Милевский. Конечно, его взяли большим авансом и по фамилии. Судя по тому, что сейчас происходит с Брестом, наверно, такими подписаниями можно привлекать внимание к клубу, – сказал Исаев.

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