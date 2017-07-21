ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

International Champions Cup. «Милан» разгромил «Баварию» 4:0

22.07.2017 15:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Европейские топ-клубы продолжают мировые турне. «Бавария» встречается в китайском Шэньчжэне с «Миланом».

В США пройдут два матча: «Барселона» сыграет в Ист-Ратерфорде на арене для американского футбола MetLife Stadium с «Ювентусом», а «Тоттенхэм» и «ПСЖ» выйдут на поле Camping World Stadium в Орландо.

International Champions Cup

Шэньчжэнь, Китай

Бавария Германия – Милан Италия – 0:4 (0:3)

Голы: 0:1 – Кессиэ (14), 0:2 – Кутроне (25), 0:3 – Кутроне (43), 0:4 – Чалханоглу (85).

БАВАРИЯ: Фрюхтль, Хуммельс (Саншеш, 46), Мартинес, Рафинья, Бернат (Фридль, 30), Алаба, Толиссо, Мюллер, Коман, Рибери (Хамес, 46), Левандовски.

МИЛАН: Дж.Доннарумма (А.Доннарумма, 79), Абате (Конти, 46), Сапата (63), Мусаккьо (Палетта, 78), Р.Родригес (Антонелли, 63), Кессиэ (Соса, 79), Монтоливо (Биглия, 46), Бонавентура (Маури, 79), Ньянг (Гомес, 78), Кутроне (Сильва, 46), Борини (Чалханоглу, 63). 

Ист-Ратерфорд, США

Ювентус Италия – Барселона Испания – 01.00

Орландо, США

ПСЖ Франция – Тоттенхэм Англия – 03.00

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европейские топ-клубы продолжают мировые турне.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Неймар в беседе с президентом «Барселоны» Бартомеу заявил, что хочет уйти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика