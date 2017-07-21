International Champions Cup. «Милан» разгромил «Баварию» 4:0

Европейские топ-клубы продолжают мировые турне. «Бавария» встречается в китайском Шэньчжэне с «Миланом».

В США пройдут два матча: «Барселона» сыграет в Ист-Ратерфорде на арене для американского футбола MetLife Stadium с «Ювентусом», а «Тоттенхэм» и «ПСЖ» выйдут на поле Camping World Stadium в Орландо.

International Champions Cup

Шэньчжэнь, Китай

Бавария Германия – Милан Италия – 0:4 (0:3)

Голы: 0:1 – Кессиэ (14), 0:2 – Кутроне (25), 0:3 – Кутроне (43), 0:4 – Чалханоглу (85).

БАВАРИЯ: Фрюхтль, Хуммельс (Саншеш, 46), Мартинес, Рафинья, Бернат (Фридль, 30), Алаба, Толиссо, Мюллер, Коман, Рибери (Хамес, 46), Левандовски.

МИЛАН: Дж.Доннарумма (А.Доннарумма, 79), Абате (Конти, 46), Сапата (63), Мусаккьо (Палетта, 78), Р.Родригес (Антонелли, 63), Кессиэ (Соса, 79), Монтоливо (Биглия, 46), Бонавентура (Маури, 79), Ньянг (Гомес, 78), Кутроне (Сильва, 46), Борини (Чалханоглу, 63).

Ист-Ратерфорд, США

Ювентус Италия – Барселона Испания – 01.00

Орландо, США

ПСЖ Франция – Тоттенхэм Англия – 03.00