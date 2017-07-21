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Дмитрий Бага вернулся в БАТЭ
22.07.2017 15:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Контракт с БАТЭ подписал 27-летний полузащитник Дмитрий Бага.
Бага является воспитанником столичной «Смены», в 2007-15 годах уже выступал в БАТЭ. Провел за борисовский клуб 182 матча, в которых забил 23 мяча, отдал 17 результативных передач (чемпионаты Беларуси – 120/18+10; Кубки Беларуси – 21/4+3; Суперкубок – 6/1+1; Лига чемпионов – 25/0+2; Лига Европы – 10/0+1). Семь раз становился чемпионом Беларуси (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015).
Сезон 2015/16 Бага провел в израильском «Хапоэле» из Хайфы, сыграл 14 матчей в чемпионате.
Сезон 2016/17 провел в греческом «Атромитосе», провел 26 матчей в чемпионате Греции.
Подробная статистика 27-летнего полузащитника
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Контракт с БАТЭ подписал 27-летний полузащитник Дмитрий Бага.
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