Дмитрий Бага вернулся в БАТЭ

Контракт с БАТЭ подписал 27-летний полузащитник Дмитрий Бага.

Бага является воспитанником столичной «Смены», в 2007-15 годах уже выступал в БАТЭ. Провел за борисовский клуб 182 матча, в которых забил 23 мяча, отдал 17 результативных передач (чемпионаты Беларуси – 120/18+10; Кубки Беларуси – 21/4+3; Суперкубок – 6/1+1; Лига чемпионов – 25/0+2; Лига Европы – 10/0+1). Семь раз становился чемпионом Беларуси (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015).

Сезон 2015/16 Бага провел в израильском «Хапоэле» из Хайфы, сыграл 14 матчей в чемпионате.

Сезон 2016/17 провел в греческом «Атромитосе», провел 26 матчей в чемпионате Греции.

Подробная статистика 27-летнего полузащитника здесь .