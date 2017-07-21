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Российская команда "КАМАЗ-мастер" победила на ралли "Шелковый путь"

22.07.2017 17:33 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 июл — Sputnik. Победителем в общем зачете грузовиков на ралли "Шелковый путь-2017" стал экипаж команды "КАМАЗ-мастер" во главе с Дмитрием Сотниковым, второе место в общем зачете у Антона Шибалова, третье —  у Айрата Мардеева.

Российская команда "КАМАЗ-мастер" победила на ралли "Шелковый путь"
© AFP/ FRANCK FIFE
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Спортивную команду поздравил президент РФ Владимир Путин и пожелал экипажам новых достижений и ярких побед.

"От души поздравляю вас с триумфальным выступлением на международном ралли "Шелковый путь" 2017 года. Вы вновь продемонстрировали чемпионский характер и по праву заняли весь пьедестал почета. Своим успехом подтвердили непревзойденные возможности отечественных автомобилей марки "КамАЗ", — говорится в поздравлении Путина.

Официальный финиш ралли-рейда состоится в субботу в китайском городе Сиань.

В субботу, 22 июля, в Китае должен был состояться заключительный этап гонки  со спецучастком протяженностью 100,67 километра. Однако из-за погодных условий — на север страны обрушились проливные дожди — оргкомитет ралли-рейда принял решение отметить заезд. Организаторы подчеркнули, что участок, расположенный в гористой местности, может быть небезопасен для участников.

Представитель Беларуси Сергей Вязович из "МАЗ-СПОРТавто" в общем зачете занял пятое место. Алексей Вишневский расположился на седьмой позиции, Александр Василевский показал восьмой результат.

Ралли-рейд "Шелковый путь" протяженностью 9599 километров проходил по территории России, Казахстана и Китая. Соревнования проводились в седьмой раз. 

 
Теги: Минск
 
 
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Экипажи "КАМАЗ-мастер" с победой поздравил президент России Владимир Путин и отметил, что спортсмены вновь продемонстрировали чемпионский характер.

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