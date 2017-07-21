ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кубок АПЛ в Азии. Финал. «Ливерпуль» обыграл «Лестер»

22.07.2017 17:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Кубок АПЛ в Азии

Гонконг, Китай

Финал

Лестер – Ливерпуль – 1:2 (1:2)

Голы: 1:0 – Слимани (12), 1:1 – Салах (20), 1:2 – Коутиньо (44).

ЛЕСТЕР: Шмейхель, Макгуйар, Морган (Беналуан, 77), Джеймс (Ндиди, 56), Фукс, Дринкуотер (Иборра), Амарти (Симпсон, 46), Олбрайтон (Лоуренс, 46), Марез (Муса, 65), Слимани (Кинг, 46), Варди (Ульоа, 66).

ЛИВЕРПУЛЬ: Кариус, Александер-Арнолд (Гомес, 56), Матип (Клаван, 46), Ловрен (Флэнаган, 84), Милнер (Морено, 41), Вейналдум (Соланке, 65), Лаллана (Хендерсон, 46), Салах (Кент, 65), Коутиньо (Вудберн, 56), Фирмино (Груйич, 46), Ориги (Старридж, 46).

Матч за 3-е место

Вест Бромвич – Кристал Пэлас – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Миливоевич (12), 0:2 – Б.Сако (43).

ВБА: Фостер, Доусон, Ньом, Хегази, Эванс (Якоб, 24), Ливермор (Филд, 67), Шадли (Робертс, 74), Филлипс, Брант (Уилсон, 61), Родригес (Леко, 61), Рондон (Макклин, 61).

КРИСТАЛ ПЭЛАС: Хеннесси (Сперони, 46) Келли, Дилэйни (Кабай, 60), Таунсенд (Ван-Биссака, 75), Миливоевич (Томкинс, 60), Лофтус-Чик (Уорд, 46), Панчон (Уильямс, 75), Шлупп (ван Анхолт, 46), Заа (Кирби, 68), Б.Сако (Филлипс, 60), Бентеке (Ладапо, 75).

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кубок АПЛ в Азии Гонконг, Китай Финал Лестер – Ливерпуль – 1:2 (1:2) Голы: 1:0 – Слимани (12), 1:1 – Салах (20), 1:2 – Коутиньо (44).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Дмитрий Бага вернулся в БАТЭ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика