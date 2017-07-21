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Кубок АПЛ в Азии. Финал. «Ливерпуль» обыграл «Лестер»
22.07.2017 17:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Кубок АПЛ в Азии
Гонконг, Китай
Финал
Лестер – Ливерпуль – 1:2 (1:2)
Голы: 1:0 – Слимани (12), 1:1 – Салах (20), 1:2 – Коутиньо (44).
ЛЕСТЕР: Шмейхель, Макгуйар, Морган (Беналуан, 77), Джеймс (Ндиди, 56), Фукс, Дринкуотер (Иборра), Амарти (Симпсон, 46), Олбрайтон (Лоуренс, 46), Марез (Муса, 65), Слимани (Кинг, 46), Варди (Ульоа, 66).
ЛИВЕРПУЛЬ: Кариус, Александер-Арнолд (Гомес, 56), Матип (Клаван, 46), Ловрен (Флэнаган, 84), Милнер (Морено, 41), Вейналдум (Соланке, 65), Лаллана (Хендерсон, 46), Салах (Кент, 65), Коутиньо (Вудберн, 56), Фирмино (Груйич, 46), Ориги (Старридж, 46).
Матч за 3-е место
Вест Бромвич – Кристал Пэлас – 0:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Миливоевич (12), 0:2 – Б.Сако (43).
ВБА: Фостер, Доусон, Ньом, Хегази, Эванс (Якоб, 24), Ливермор (Филд, 67), Шадли (Робертс, 74), Филлипс, Брант (Уилсон, 61), Родригес (Леко, 61), Рондон (Макклин, 61).
КРИСТАЛ ПЭЛАС: Хеннесси (Сперони, 46) Келли, Дилэйни (Кабай, 60), Таунсенд (Ван-Биссака, 75), Миливоевич (Томкинс, 60), Лофтус-Чик (Уорд, 46), Панчон (Уильямс, 75), Шлупп (ван Анхолт, 46), Заа (Кирби, 68), Б.Сако (Филлипс, 60), Бентеке (Ладапо, 75).
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Кубок АПЛ в Азии Гонконг, Китай Финал Лестер – Ливерпуль – 1:2 (1:2) Голы: 1:0 – Слимани (12), 1:1 – Салах (20), 1:2 – Коутиньо (44).
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