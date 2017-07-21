Дмитрий Бага: «Не считаю пражскую «Славию» явным фаворитом»

Полузащитник Дмитрий Бага, вернувшийся в БАТЭ, поделился мнением о пражской «Славии», которая стала соперником борисовчан по 3-му квалификационному раунду Лиги чемпионов.

– Менее чем через четыре дня наша команда проведет выездной лигочемпионский поединок с чешской «Славией». С каким настроением ожидаешь игры в Праге?

– Понятно, что соперник очень хорошего уровня – все-таки чемпион Чехии. Плюс знаем, что там сейчас творится в плане трансферов. Будет очень тяжело. Но в то же время не считаю «Славию» явным фаворитом.

– Любопытная статистическая деталь. На данный момент у тебя в активе 182 официальных матча за главную команду БАТЭ. Столько же – и у твоего старшего брата Алексея. В ближайшее время можешь опередить нынешнего старшего тренера «желто-синих».

– Для меня это не имеет никакого значения. Главное – добиваться результата. А в каком матче – первом или сто первом – разницы нет. И уж тем более никогда не ставил задачи обогнать брата. Вообще к статистике отношусь очень спокойно. Не сильно слежу за цифрами – сказал Бага.