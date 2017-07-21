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Сегодня – матч «Шахтер» – «Динамо» Киев. Качайте мобильные приложения украинских топ-клубов
22.07.2017 19:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
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Уже сегодня «Шахтер» и «Динамо» сыграют во 2-м туре УПЛ! Лучший способ следить за матчем онлайн, получать уведомления о событиях матча, смотреть видео голов, читать...
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