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Сегодня – матч «Шахтер» – «Динамо» Киев. Качайте мобильные приложения украинских топ-клубов

22.07.2017 19:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Уже сегодня «Шахтер» и «Динамо» сыграют во 2-м туре УПЛ!

Лучший способ следить за матчем онлайн, получать уведомления о событиях матча, смотреть видео голов, читать множество материалов и блогов до и после игры, общаться в комментариях — клубные приложения от Tribuna.com для Android и iOS.

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Сегодня – матч «Шахтер» – «Динамо» Киев. Качайте мобильные приложения украинских топ-клубов

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Уже сегодня «Шахтер» и «Динамо» сыграют во 2-м туре УПЛ! Лучший способ следить за матчем онлайн, получать уведомления о событиях матча, смотреть видео голов, читать...

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