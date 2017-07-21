Георгий Кондратьев: «Не совсем были готовы к игре. 4 человека уезжало в сборную, или сбродную. Как ее еще назвать»

Главный тренер «Минска» Георгий Кондратьев поделился мнением матча 1/8 финала Кубка Беларуси с «Неманом» (0:1)

«Не совсем были готовы к этой игре. 4 человека уезжало в сборную, или сбродную. Как ее назвать еще. Моя ошибка, что я их отпустил. Оказались слабы, не готовы в первом тайме, а других людей у нас просто нету.

Не совсем укомплектован состав, отсюда наши беды. Дали Гродно легко забить первый гол, а затем уже потуги с нашей стороны были. Группа атаки молодая. Чович после травмы. Отсюда такое место в таблице, и вылет из кубка.

В Гродно футболисты мастеровитее и опытнее. Будем работать дальше», – сказал Кондратьев.

Напомним, недавно главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко собрал сборную клубов Беларуси и принял участие в турнире в Таиланде.