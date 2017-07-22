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Вадим Девятовский о поступке Скворцовой: «Сам был приятно удивлен. Это ведь поступок! Поступок юного человека со стержнем»

22.07.2017 22:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Глава Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский рассказал, что он не ожидал такого проявления гражданской позиции от столь юной спортсменки – чемпионки Европы среди юниоров в тройном прыжке Виолетты Скворцовой.

«Честно говоря, я сам был приятно удивлен. Не растерялась девочка, даже угрозы дисквалификации не испугалась. Это ведь поступок! Поступок юного человека со стержнем», – сказал Девятовский.

Напомним, во время церемонии награждения спортсменки вместо белорусского гимна ошибочно был включен гимн Боснии и Герцеговины, после чего Виолетта без каких-либо советов со стороны представителей юниорской сборной покинула верхнюю ступеньку пьедестала и отказалась возвращаться на нее под звуки чужого гимна даже под угрозой возможной дисквалификации.

Сегодня в Гроссето прошла повторная церемония награждения Виолетты Скворцовой.

Виолетта Скворцова: «Мне было очень неприятно, что звучит гимн не моей страны, не моей Родины, за которую я выступаю»

 
 
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Глава Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский рассказал, что он не ожидал такого проявления гражданской позиции от столь юной спортсменки –...

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