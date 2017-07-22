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Вадим Девятовский о поступке Скворцовой: «Сам был приятно удивлен. Это ведь поступок! Поступок юного человека со стержнем»
22.07.2017 22:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Глава Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский рассказал, что он не ожидал такого проявления гражданской позиции от столь юной спортсменки – чемпионки Европы среди юниоров в тройном прыжке Виолетты Скворцовой.
«Честно говоря, я сам был приятно удивлен. Не растерялась девочка, даже угрозы дисквалификации не испугалась. Это ведь поступок! Поступок юного человека со стержнем», – сказал Девятовский.
Напомним, во время церемонии награждения спортсменки вместо белорусского гимна ошибочно был включен гимн Боснии и Герцеговины, после чего Виолетта без каких-либо советов со стороны представителей юниорской сборной покинула верхнюю ступеньку пьедестала и отказалась возвращаться на нее под звуки чужого гимна даже под угрозой возможной дисквалификации.
Сегодня в Гроссето прошла повторная церемония награждения Виолетты Скворцовой.
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Вадим Девятовский о поступке Скворцовой: «Сам был приятно удивлен. Это ведь поступок! Поступок юного человека со стержнем»
Глава Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский рассказал, что он не ожидал такого проявления гражданской позиции от столь юной спортсменки –...
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