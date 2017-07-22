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Месси, Суарес, Пике и другие игроки «Барселоны» убеждают Неймара не уходить из клуба

22.07.2017 19:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Ведущие футболисты «Барселоны» попросили форварда команды Неймара не покидать клуб этим летом.

Жерар Пике, Луис Суарес, Лионель Месси и другие игроки встретились с бразильцем, чтобы убедить его в том, что «Барселона» является наилучшим для него вариантом для продолжения карьеры.

Попытки удержать Неймара футболисты сине-гранатовых предпринимают как лично, так и на публике. 

Ранее Хавьер Маскерано в одном из интервью заявил, что «Неймар является будущим «Барселоны», а Серджи Бускетс назвал его «очень важным» для команды.

Как сообщает As, 25-летний игрок теперь склоняется к тому, чтобы остаться на «Камп Ноу». Marca уточняет, что Неймар хочет остаться в «Барселоне».

Помочь руководству «Барселоны» сохранить одного из своих лучших игроков может приобретение Филиппе Коутиньо у «Ливерпуля».

Ранее появилась информация о том,  что бразильский нападающий близок к переходу в «ПСЖ».

 
 
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Ведущие футболисты «Барселоны» попросили форварда команды Неймара не покидать клуб этим летом.

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