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Белоруска Анастасия Прокопенко выиграла чемпионат Европы по пятиборью

22.07.2017 20:40 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 июл — Sputnik. Белорусская спортсменка Анастасия Прокопенко стала чемпионкой Европы по современному пятиборью, таким результатом завершился в субботу женский финал турнира.

Второе место заняла представительница Венгрии Шарлота Ковач, на третьем — турецкая спортсменка Илке Озускел.

В квалификации белоруска показала 19-й результат, но в сегодняшнем финале стала лучшей среди 36 участниц. Чемпионка Европы набрала в сумме пяти видов соревновательной программы (плавание, фехтование, конкур, бег плюс стрельба) 1350 очков. У Ковач — 1336, у Озускел — 1133.

В финале выступали еще две белоруски: десятый результат показала Ольга Силкина, а Татьяна Холдоба в итоге заняла 27-е место.

Завтра, в воскресенье, состоится мужской финал чемпионата Европы по современному пятиборью. Беларусь представит четыре спортсмена: Николай Гаяновский, Илья Полозков, Павел Тихонов и Кирилл Касьяник.

Завершится турнир 24 июля смешанной эстафетой.

 
Теги: Минск
 
 
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В командном зачете женская сборная Беларуси стала обладателем бронзы, первое место – у итальянских спортсменок.

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