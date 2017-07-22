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Синхронное плавание переименовали в артистическое

22.07.2017 19:51 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 июл — Sputnik. Синхронное плавание отныне будет называться артистическим, такое решение было принято в субботу на конгрессе Международной федерации плавания (ФИНА) в Будапеште.

Синхронное плавание переименовали в артистическое
© Фото: БФЛА
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Аргументируя журналистам принятое решение функционеры ФИНА объясняли, что новое название в большей степени подходит этому водному виду спорта. Также они высказали надежду, что Международный олимпийский комитет поддержит новацию.

Между тем, в России склонны сохранить прежнее название этого вида спорта.

"Думаю, в России мы сохраним название. К примеру, в мире художественную гимнастику тоже называют не так, как у нас — rhythmic gymnastics (ритмическая гимнастика — Sputnik)", — цитирует президента Федерации синхронного плавания России Алексея Власенко агентство "Р-спорт".

По мнению вице-президента Федерации, четырехкратной олимпийской чемпионки Ольги Брусникиной, гораздо важнее понять, какие изменения для самого вида спорта может повлечь это переименование. Иными словами, не случится ли изменения правил.

"В любом случае синхронное сообщество будет бороться за то, чтобы именно синхронность как объективный фактор оценки оставалась ключевым моментом в нашем виде спорта. Конечно, мы прекрасно понимали, что раз вопрос вынесен на общее голосование конгресса, вряд ли рекомендация бюро будет отклонена", — сказала Брусникина.

Белорусская федерация по синхронному плаванию пока не озвучила свою позицию.

 
Теги: Минск
 
 
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Российские спортивные функционеры уже заявили, что в РФ название этого вида спорта останется неизменным.

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