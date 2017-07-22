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«Рома» купила Коларова у «Манчестер Сити» за 5 млн евро
23.07.2017 00:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник
Сумма трансфера составила 5 миллионов евро, сообщает официальный сайт римлян.
Коларов уже подписал контракт с «Ромой» сроком до лета 2020 года.
В составе «Манчестер Сити» Коларов дважды выиграл английскую премьер-лигу.
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Защитник «Манчестер Сити» Александар Коларов продолжит карьеру в «Роме».
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