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Арсен Венгер о возможном переходе Алексиса Санчеса в «ПСЖ»: «Это фантазия журналистов»
23.07.2017 00:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер
«Это все фантазия журналистов», – отметил Венгер.
Тренер «Арсенала» ранее отмечал, что клуб принципиально не собирается продавать Санчеса. Когда его спросили, может ли смягчить ситуацию предложение от иностранной команды, он ответил: «Нет, это никак не влияет».
Ранее сообщалось, что Алексис Санчес
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Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал информацию о том, что форвард Алексис Санчес может перейти в «ПСЖ».
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