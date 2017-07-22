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Арсен Венгер о возможном переходе Алексиса Санчеса в «ПСЖ»: «Это фантазия журналистов»

23.07.2017 00:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал информацию о том, что форвард Алексис Санчес может перейти в «ПСЖ».

«Это все фантазия журналистов», – отметил Венгер. 

Тренер «Арсенала» ранее отмечал, что клуб принципиально не собирается продавать Санчеса. Когда его спросили, может ли смягчить ситуацию предложение от иностранной команды, он ответил: «Нет, это никак не влияет». 

Ранее сообщалось, что Алексис Санчес провел встречу с руководством «ПСЖ» в Париже. При этом «ПСЖ» готов платить игроку 390 тысяч евро в неделю. 

 
 
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Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал информацию о том, что форвард Алексис Санчес может перейти в «ПСЖ».

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