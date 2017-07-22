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Товарищеские матчи. «Халл» Слуцкого обыграл «Бенфику», «Челси» разгромил «Арсенал»
23.07.2017 09:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Товарищеские матчи
Касима Антлерс Япония – Севилья Испания – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Сузуки (72), 2:0 – Сузуки (90).
СЕВИЛЬЯ: Давид Сория, Эскудеро (Матос, 46), Лангле, Нико Пареха (Меркадо, 46), Коршья, Банега (Крон-Дели, 46), Гидо Писарро (Н’Зонзи, 61), Гансо (Борха Лассо, 61), Корреа (Сарабия, 61), Монтойя, Луис Мурьель (Бен Йеддер, 46).
Арсенал Англия – Челси Англия – 0:3 (0:2)
Голы: 0:1 – Виллиан (40), 0:2 – Батшуайи (42), 0:3 – Батшуайи (49).
АРСЕНАЛ: Оспина (Мартинес, 76), Мэйтленд-Найлз (Косьелни, 46), Мертесакер (Эль-Ненни, 46), Монреаль (Колашинац, 46), Окслейд-Чемберлен (Нельсон, 70), Рэмзи (Уиллок, 70), Джака (Коклен, 46), Брамалл (Уэлбек, 46), Озил (Мален, 76), Ивоби, Ляказетт (Жиру, 46).
ЧЕЛСИ: Куртуа (Кабальеро, 46), Аспиликуэта (Пашалич, 76), Давид Луиз (Кристенсен, 76), Кэйхилл (Калас, 76), Мозес (Томори, 70), Канте (К.Скотт, 76), Алонсо (Кенеди, 70), Фабрегас (Кларк-Солтер, 76), Виллиан (Бейкер, 70), Батшуайи (Реми, 70), Педро (Бога, 29).
Бохум Германия – Боруссия Д Германия – 2:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Челоцци (39), 2:0 – Лосилла (55), 2:1 – Кастро (85), 2:2 – Пулишич (86).
Монако Франция – Спортинг Португалия – 1:2
Голы: 0:1 – Бруну Фернандеш (32), 0:2 – Бас Дост (43), 1:2 – Каррильо (90).
Наполи Италия – Кьево Италия – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Инглезе (27), 1:1 – Уна (59).
Бенфика – Халл Сити – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Боуэн (59).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Товарищеские матчи Касима Антлерс Япония – Севилья Испания – 2:0 (0:0) Голы: 1:0 – Сузуки (72), 2:0 – Сузуки (90).СЕВИЛЬЯ: Давид Сория, Эскудеро (Матос, 46), Лангле, Нико Пареха...
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