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Неймар оформил дубль в матче «Ювентус» – «Барселона»

23.07.2017 09:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Барселоны» Неймар забил два гола в первом тайме матча International Champions Cup против «Ювентуса»

Бразилец отметился голами на 15-й и 26-й минутах.

В моменте со вторым мячом Неймар обыграл в штрафной всех защитников «Ювентуса».

Напомним, что в последние дни активно обсуждается возможный переход Неймара в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. Накануне главные звезды «Барселоны» попросили форварда не уходить из команды. По данным Marca, сейчас Неймар хочет остаться. 

 
 
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Нападающий «Барселоны» Неймар забил два гола в первом тайме матча International Champions Cup против «Ювентуса».

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