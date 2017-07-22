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Адам Сильвер: «Если команда приглашена в Белый дом, то надо идти»

23.07.2017 09:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Комиссионер НБА Адам Сильвер поделился своим мнением о том, кто должен решать вопрос по поводу посещения чемпионской командой Белого дома.

«Я точно могу сказать, что это не должно быть решением лиги. Не думаю, что мы должны направлять команды или игроков в Белый дом.

На мой взгляд, если есть приглашение, то команды должны посещать Белый дом.

Какими бы ни были личные политические взгляды отдельных людей, считаю, что сами эти институты намного важнее любого отдельного политика или избранного должностного лица», – сказал Сильвер.

Ранее сообщалось, что чемпионы НБА «Уорриорз» еще не определились с тем, согласятся ли на встречу с Дональдом Трампом в Белом доме. Тренер Стив Керр считает, что «Уорриорз» должны встретиться с Дональдом Трампом в качестве жеста доброй воли.

 
 
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Комиссионер НБА Адам Сильвер поделился своим мнением о том, кто должен решать вопрос по поводу посещения чемпионской командой Белого дома.

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