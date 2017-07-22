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«Ливерпуль» согласовал трансфер Наби Кейта за 83 млн евро

23.07.2017 09:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Ливерпуль» достиг принципиальной договоренности с «РБ Лейпциг» о переходе полузащитника Наби Кейта.

Сообщается, что немецкий клуб принял третье предложение мерсисайдцев по 22-летнему гвинейцу в размере 83 миллионов евро – рекордная сумма для «Ливерпуля». При этом ее большая часть будет выплачена сразу.

Ранее «РБ Лейпциг» отказывался продавать Кейта англичанам за 65 млн и 75 млн.

 
 
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«Ливерпуль» достиг принципиальной договоренности с «РБ Лейпциг» о переходе полузащитника Наби Кейта.

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