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«Ливерпуль» согласовал трансфер Наби Кейта за 83 млн евро
23.07.2017 09:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Ливерпуль» достиг принципиальной договоренности с
Сообщается, что немецкий клуб принял третье предложение мерсисайдцев по 22-летнему гвинейцу в размере 83 миллионов евро – рекордная сумма для
Ранее «РБ Лейпциг» отказывался продавать Кейта англичанам за 65 млн и 75 млн.
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«Ливерпуль» достиг принципиальной договоренности с «РБ Лейпциг» о переходе полузащитника Наби Кейта.
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