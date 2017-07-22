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Леонардо Бонуччи: «Не считаю себя предателем «Ювентуса»

23.07.2017 09:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник Леонардо Бонуччи прокомментировал свой переход из «Ювентуса» в «Милан».

«Жизнь состоит из циклов, а у каждого начала есть конец. После семи лет выступления за команду хочется оставить что-то красивое. Но в конце прошлого сезона связь с обеих сторон стала обрываться, и мы решили расстаться. Даже самые красивые браки иногда распадаются.

Матч с «Порту»? Бытует мнение, что именно тогда отношения дали трещину, но, честно говоря, это было лишь последней каплей – ранее были и другие ситуации.

Учитывая то, что я дал «Ювентусу», не считаю себя предателем или меркантильным. Те, кто будет меня освистывать, должны знать: обструкции будут заводить меня так же, как оскорбления, что я получал на «Ювентус Стэдиум».

Мои отношения с Аллегри были на виду, у меня было много игрового времени — значит, меня считали важным игроком. Дискутировать с тренером по прошествии нескольких лет – это нормально, а я прямолинеен и говорю правду. Хотя проблем с ним у меня не было.

Разумеется, некоторые ситуации не остаются без последствий, и у каждого своя ответственность», — сказал Бонуччи.

 
 
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Защитник Леонардо Бонуччи прокомментировал свой переход из «Ювентуса» в «Милан».

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