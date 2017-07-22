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«Барселона» уговорила Неймара остаться, пообещав покупать больше бразильских игроков

23.07.2017 09:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Барселоны» Неймар передумал переходить в «ПСЖ».

Сообщается, что руководство каталонского клуба уговорило 25-летнего бразильца остаться на «Камп Ноу», пообещав приглашать в команду больше его соотечественников.

Речь идет о полузащитниках Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»), Паулиньо («Гуанчжоу Эвергранд») и Лукас Лима («Сантос»).

В настоящее время за «Барселону» выступают три бразильца – помимо Неймара это полузащитники Марлон и Рафинья Алькантара, который по-прежнему восстанавливается после травмы. Оба не являются игроками основного состава.

Сегодня в матче с «Ювентусом» (2:1) в рамках International Champions Cup Неймар оформил дубль.

 
 
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