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Пресс-секретарь Минспорта: «Скворцова сориентировалась абсолютно правильно. Она показала, что надо с уважением относиться к каждой стране»

23.07.2017 10:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Беларуси Владимир Нестерович прокомментировал уход белорусской прыгуньи Виолетты Скворцовой с пьедестала почета после ошибки с включением гимна.

«Виолетта Скворцова сориентировалась абсолютно правильно и поступок этот достойный, заслуживающий уважения. Спортсменка проявила твердость характера и показала, что надо с уважением относиться к каждой стране и к каждому атлету», – сказал Нестерович.

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Вадим Девятовский о поступке Скворцовой: «Сам был приятно удивлен. Это ведь поступок! Поступок юного человека со стержнем»

 
 
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Пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Беларуси Владимир Нестерович прокомментировал уход белорусской прыгуньи Виолетты Скворцовой с пьедестала почета...

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