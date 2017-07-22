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Пресс-секретарь Минспорта: «Скворцова сориентировалась абсолютно правильно. Она показала, что надо с уважением относиться к каждой стране»
23.07.2017 10:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Беларуси Владимир Нестерович прокомментировал уход белорусской прыгуньи Виолетты Скворцовой с пьедестала почета после ошибки с включением гимна.
«Виолетта Скворцова сориентировалась абсолютно правильно и поступок этот достойный, заслуживающий уважения. Спортсменка проявила твердость характера и показала, что надо с уважением относиться к каждой стране и к каждому атлету», – сказал Нестерович.
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Пресс-секретарь Минспорта: «Скворцова сориентировалась абсолютно правильно. Она показала, что надо с уважением относиться к каждой стране»
Пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Беларуси Владимир Нестерович прокомментировал уход белорусской прыгуньи Виолетты Скворцовой с пьедестала почета...
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