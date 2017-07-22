Виталий Жуковский: «Не хочется повторяться, о чем я рассказывал футболистам... Кого надо было приводить»

Главный тренер Виталий Жуковский после матча 1/8 финала Кубка Беларуси с «Городеей» (1:2) вспомнил свои слова о стриптизершах.

– Получаешь удовольствие от футбола, особенно когда футболисты раскрепощены. Ты можешь рассказывать все, что угодно в раздевалке. Не хочется повторяться, о чем я рассказывал футболистам... Кого надо было приводить. Смысл в том, что футболисты уверены в себе и раскрепощены были, – сказал Жуковский.

Напомним, после матча высшей лиги с «Неманом» Жуковский предложил решить проблему закрепощенности футболистом вызовом стриптизерш.

Виталий Жуковский: «Парни зажаты. Может, пригласим стриптизерш»