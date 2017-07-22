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Виталий Жуковский: «Не хочется повторяться, о чем я рассказывал футболистам... Кого надо было приводить»
23.07.2017 11:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер
– Получаешь удовольствие от футбола, особенно когда футболисты раскрепощены. Ты можешь рассказывать все, что угодно в раздевалке. Не хочется повторяться, о чем я рассказывал футболистам... Кого надо было приводить. Смысл в том, что футболисты уверены в себе и раскрепощены были, –
Напомним, после матча высшей лиги с «Неманом» Жуковский предложил решить проблему закрепощенности футболистом вызовом стриптизерш.
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Виталий Жуковский: «Не хочется повторяться, о чем я рассказывал футболистам... Кого надо было приводить»
Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский после матча 1/8 финала Кубка Беларуси с «Городеей» (1:2) вспомнил свои слова о стриптизершах.
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