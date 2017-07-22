ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские спортсмены завоевали 3 медали в первый день Европейского кубка по дзюдо в Минске

23.07.2017 09:16 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

23 июля, Минск /Александр Жибуль - БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали 3 медали в первый день Европейского кубка по дзюдо в Минске.

На высшую ступень пьедестала поднялась белорусская дзюдоистка Дарья Скрыпник (весовая категория – 52 кг). В схватке за золото она оказалась сильнее румынки Ларисы-Александры Флориан. Белоруска Даниэла Казаной (63 кг) в поединке за третье место чистым броском победила спортсменку из Польши Каролину Талач, тем самым гарантировав себе бронзовую награду соревнований. Среди мужчин на третью ступень пьедестала поднялся белорус Дмитрий Миньков (66 кг), бросив на "иппон" россиянина Андраника Курдяна.

Европейский кубок по дзюдо в Минске завершится 23 июля. В турнире принимают участие около 400 спортсменов из 52 стран. Соревнования в Минске являются проверкой сил перед главным стартом сезона - чемпионатом мира, который пройдет с 28 августа по 3 сентября в Будапеште.

Организаторами соревнований являются Министерство спорта и туризма, Минский горисполком, НОК и Белорусская федерация дзюдо.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23 июля, Минск /Александр Жибуль - БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали 3 медали в первый день Европейского кубка по дзюдо в Минске. На высшую ступень пьедестала...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Товарищеские матчи. «Халл» Слуцкого обыграл «Бенфику», «Челси» разгромил «Арсенал»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика