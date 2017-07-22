23 июля, Минск /Александр Жибуль - БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали 3 медали в первый день Европейского кубка по дзюдо в Минске.

На высшую ступень пьедестала поднялась белорусская дзюдоистка Дарья Скрыпник (весовая категория – 52 кг). В схватке за золото она оказалась сильнее румынки Ларисы-Александры Флориан. Белоруска Даниэла Казаной (63 кг) в поединке за третье место чистым броском победила спортсменку из Польши Каролину Талач, тем самым гарантировав себе бронзовую награду соревнований. Среди мужчин на третью ступень пьедестала поднялся белорус Дмитрий Миньков (66 кг), бросив на "иппон" россиянина Андраника Курдяна.

Европейский кубок по дзюдо в Минске завершится 23 июля. В турнире принимают участие около 400 спортсменов из 52 стран. Соревнования в Минске являются проверкой сил перед главным стартом сезона - чемпионатом мира, который пройдет с 28 августа по 3 сентября в Будапеште.

Организаторами соревнований являются Министерство спорта и туризма, Минский горисполком, НОК и Белорусская федерация дзюдо.-0-