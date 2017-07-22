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Агент Хлебаса: «Вариант с минским «Динамо» порекомендовал Хацкевич»

23.07.2017 12:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Агент Дмитрия Хлебаса Сергей Емельянчик рассказал о переходе своего подопечного в минское «Динамо» на правах аренды.

«В первую очередь хочу отметить порядочность и профессионализм главного тренера «Динамо» Александра Хацкевича. Он не стал тянуть до закрытия трансферного окна, когда было бы сложно искать варианты.

Хацкевич поговорил с глазу на глаз с Хлебасом, высказал свое видение, свои пожелания. Именно он рекомендовал Диме вариант с арендой в минское «Динамо».

Во-первых, молодому форварду нужна игровая практика и там он ее наверняка получит. Во-вторых, минчане выступают в Лиге Европы, и Хлебас имеет шанс испытать себя на новом уровне.

Аренда всего на полгода – это позиция киевского «Динамо». Думаю, это свидетельствует, что на Дмитрия рассчитывают уже в ближайшей перспективе. Также не забывайте, что чемпионат Беларуси заканчивается как раз в ноябре», – сказал Емельянчик.

Минское «Динамо» посвятило Хлебасу специальный видеоролик

 
 
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Агент Дмитрия Хлебаса Сергей Емельянчик рассказал о переходе своего подопечного в минское «Динамо» на правах аренды.

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