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Агент Хлебаса: «Вариант с минским «Динамо» порекомендовал Хацкевич»
23.07.2017 12:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Агент Дмитрия Хлебаса Сергей Емельянчик рассказал о переходе своего подопечного в минское
«В первую очередь хочу отметить порядочность и профессионализм главного тренера «Динамо»
Хацкевич поговорил с глазу на глаз с Хлебасом, высказал свое видение, свои пожелания. Именно он рекомендовал Диме вариант с арендой в минское «Динамо».
Во-первых, молодому форварду нужна игровая практика и там он ее наверняка получит. Во-вторых, минчане выступают в Лиге Европы, и Хлебас имеет шанс испытать себя на новом уровне.
Аренда всего на полгода – это позиция киевского «Динамо». Думаю, это свидетельствует, что на Дмитрия рассчитывают уже в ближайшей перспективе. Также не забывайте, что чемпионат Беларуси заканчивается как раз в ноябре», – сказал Емельянчик.
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Агент Дмитрия Хлебаса Сергей Емельянчик рассказал о переходе своего подопечного в минское «Динамо» на правах аренды.
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