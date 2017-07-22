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«Ман Сити» объявил о трансфере Данило
23.07.2017 11:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник
26-летний бразилец подписал с клубом пятилетний контракт.
Ранее сообщалось, что сумма сделки – 30 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов.
Подробную статистику Данило можно посмотреть
Фото: официальный сайт
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Защитник «Реала» Данило стал игроком «Манчестер Сити».
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