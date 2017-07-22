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Контрольные матчи. «Гомель», выигрывая 3:0, уступил петербуржскому «Динамо», «Бейбарыс» разгромил «Лиду»

23.07.2017 12:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В субботу состоялись товарищеские матчи с участием клубов экстралиги.

Контрольные матчи

Лида – Бейбарыс – 0:5 (0:1, 0:1, 0:3)

22 июля, 12.30

0:1 - Малюшкин

0:2 - Чемерилов Евгений, ГБ

0:3 - Степаненко

0:4 - Рыбалко

0:5 - Зубков

Лида: Лукьянов (Рубан, 40.01); Короткевич, Петров, Савинов, Орлюк, Грибко, Варивончик, Шикуть , Корсаков, Грецкий, Тарасевич, Кирпиченок, Романович, Качан, Хилько, Пстыга, Черевач, Самусенко, Перегуда, Волес, Колышкин, Устинов.

Бейбарыс: Короваев (Сергеев); Шагов – Рыбалко, Елизаров – Плотников – Дерябин; Болякин – Степаненко, Севостьянов – Худяков – Васильев; Макаров – Трясунов, Малюшкин – Зубков – Чемерилов; Смирнов – Степанов, Митряков – Смольянинов – Баранов. 

Динамо СПб – Гомель – 4:3 Б (1:0, 2:0, 0:3, 0:0, 0:1)

22 июля, 18.00

0:1 – Нестеров

0:2 – Прус

0:3 – Точилкин

1:3 – Новожилов

2:3 – Кондратьев

3:3 – Карамнов, ГБ

4:3 – Карамнов, ПБ

Отметим, вторую половину матча в воротах петербуржского «Динамо» играл получивший российский паспорт уроженец Гомеля Никита Устименко.

 
Теги: Гомель
 
 
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В субботу состоялись товарищеские матчи с участием клубов экстралиги.

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