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Контрольные матчи. «Гомель», выигрывая 3:0, уступил петербуржскому «Динамо», «Бейбарыс» разгромил «Лиду»
23.07.2017 12:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
В субботу состоялись товарищеские матчи с участием клубов экстралиги.
Контрольные матчи
Лида – Бейбарыс – 0:5 (0:1, 0:1, 0:3)
22 июля, 12.30
0:1 - Малюшкин
0:2 - Чемерилов Евгений, ГБ
0:3 - Степаненко
0:4 - Рыбалко
0:5 - Зубков
Лида: Лукьянов (Рубан, 40.01); Короткевич, Петров, Савинов, Орлюк, Грибко, Варивончик, Шикуть , Корсаков, Грецкий, Тарасевич, Кирпиченок, Романович, Качан, Хилько, Пстыга, Черевач, Самусенко, Перегуда, Волес, Колышкин, Устинов.
Бейбарыс: Короваев (Сергеев); Шагов – Рыбалко, Елизаров – Плотников – Дерябин; Болякин – Степаненко, Севостьянов – Худяков – Васильев; Макаров – Трясунов, Малюшкин – Зубков – Чемерилов; Смирнов – Степанов, Митряков – Смольянинов – Баранов.
Динамо СПб –
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