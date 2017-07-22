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Вадим Девятовский: «Некоторые начинают переворачивать поступок Скворцовой с ног на голову»

23.07.2017 13:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель БФЛА Вадим Девятовский считает, что поступок белорусской прыгуньи Виолетты Скворцовой на форумах пытаются перевернуть с ног на голову.

«Хочу поделиться своими мыслями по поводу поступка Виолетты Скворцовой с учетом большого общественного резонанса. Хочу внести ясность для некоторых, кто на форумах хочет перевернуть все с ног на голову.

Виолетта попала в ситуацию, при которой многие растерялись бы. То, что произошло с ней, это реакция на непредвиденные обстоятельства, при которых она повела себя автоматически и искренне. Это был ее естественный патриотический порыв. Причем, чтобы понять на 100 процентов Виолетту, надо быть профессиональным спортсменом. Я почему так говорю – потому что уже некоторые начинают переворачивать ее поступок, говоря об умышленном пиаре с ее стороны, что, мол, она воспользовалась шансом. Эти люди так далеки от истины и от спорта...

Еще час-два до награждения, Виолетта в секторе билась до последней попытки за первое место и в невероятно тяжелой борьбе выиграла у французской спортсменки золото. Про результат 14,21 я вообще молчу с точки зрения спортивного резонанса. Любой спортсмен всегда сосредоточен на результате, на победе. У каждого есть мечта подняться на высшую ступеньку пьедестала крупного международного соревнования, получить заветную медаль и, поверьте, услышать гимн своей страны в честь своей победы, когда поднимается флаг твоей страны! Ради этих желанных пары минут люди отдают спорту десятилетия своей жизни.

И находясь на пьедестале, кроме огромного морального удовлетворения от проделанной работы, искренней радости за результат и усталости от соревнования и долгой подготовки к нему, как правило, у спортсменов ничего не остается. Спортсмен наслаждается моментом своего триумфа и с гордостью ожидает, что в его честь поднимут родной флаг под звуки гимна своей страны. Поверьте, этого все ждут, и этот момент для многих является огромным мотивом пахать.

Так что предлагаю не искажать искренние чувства спортсменки, которая пережила момент своего заслуженного триумфа, не получив то, чего она искренне ждала. По-моему, на видео четко и очевидно видно, что происходит в душе Виолетты и в ее искренность я верю на 101 процент», – написал Девятовский на своей странице в Facebook.

Поступок дня. Белорусская чемпионка покинула церемонию награждения, когда услышала гимн чужой страны

 
 
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Председатель БФЛА Вадим Девятовский считает, что поступок белорусской прыгуньи Виолетты Скворцовой на форумах пытаются перевернуть с ног на голову.

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