Разыгрывающий Виггс перешел в «Цмокі»

«Цмокі-Мінск» объявили о сотрудничестве с разыгрывающим защитником Секу Виггсом (22 года,193).

Секу провёл последние 2 года в университете Аляски, Анкоридж, выступая за местную студенческую команду в NCAA. В минувшем сезоне американец провел 22 игры, набирая в среднем 25.4 очков, 5.8 подборов и 2.8 передачи за 34.3 минуты.