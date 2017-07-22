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Разыгрывающий Виггс перешел в «Цмокі»
23.07.2017 14:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Цмокі-Мінск» объявили о сотрудничестве с разыгрывающим защитником Секу Виггсом (22 года,193).
Секу провёл последние 2 года в университете Аляски, Анкоридж, выступая за местную студенческую команду в NCAA. В минувшем сезоне американец провел 22 игры, набирая в среднем 25.4 очков, 5.8 подборов и 2.8 передачи за 34.3 минуты.
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«Цмокі-Мінск» объявили о сотрудничестве с разыгрывающим защитником Секу Виггсом (22 года,193).
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