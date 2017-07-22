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Ярослав Богунов: «Снимаю шляпу перед руководством «Нафтана». Театр закончился, я свою роль выполнил»

23.07.2017 14:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Новичок «Крумкачоў» Ярослав Богунов, забивший гол и отдавший голевой пас, поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Кубка Беларуси с «Нафтаном» (2:1).

– Наконец-то выиграли! Точнее, наконец-то я выиграл. А то в «Нафтане» постоянно проигрывал. И как Торрес в «Челси» – забил ноль. Самое главное, что команда выиграла. А если буду стараться, то и голы придут. Так что только положительные эмоции. Устал только.

– Ты вернулся в Новополоцк только-только оттуда уехав. Это как-то тебя дополнительно мотивировало?

– Нет, без разницы с кем играть. Рад был приехать, ведь в «Нафтане» много друзей осталось. Было приятно их увидеть. А так… матч как матч. Надо было забивать и выигрывать. Я нападающий, от меня это и требуется. Так что ничего сверхъестественного не сделал.

– Что означал твой жест после гола?

– Я снимаю шляпу перед руководством «Нафтана». Вот и все. Футбол – это же театр, а мы актеры. Спектакль закончился, я его отыграл нормально, роль свою выполнил. Так что можно и шляпу снять (смеется), – сказал Богунов.

 

#ЯрославБогунов @mal_10_y.b после матча #НафтанКрумкачы

 
 
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Новичок «Крумкачоў» Ярослав Богунов, забивший гол и отдавший голевой пас, поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Кубка Беларуси с «Нафтаном» (2:1).

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