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«ПСЖ» может выплатить 222 млн евро за Неймара через фонд катарских владельцев
23.07.2017 15:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стали известны детали возможного перехода нападающего «Барселоны» Неймара в
Парижский клуб рассматривает возможность обхода финансового фэйр-плей с помощью личного спонсорского договора с бразильцем через Oryx Qatar Sports Investments.
Клуб планирует выплатить 222 миллиона евро отступных за игрока через фонд катарских владельцев «ПСЖ».
Ожидается, что вскоре должна состояться встреча с отцом
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Стали известны детали возможного перехода нападающего «Барселоны» Неймара в «ПСЖ».
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