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РИА ФАН: Калачев отказался от перехода в «Рубин»
23.07.2017 14:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитники «Ростова»
По информации Федерального агентства новостей, они могли проследовать за главным тренером Курбаном Бердыевым в
Аналогичная возможность была и у нападающего Александра Бухарова, однако штаб «Рубина» принял решение не приглашать еще одного футболиста из
Статистику Калачева можно посмотреть
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Полузащитники «Ростова» Тимофей Калачев и Александр Гацкан отказались от перехода в «Рубин».
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