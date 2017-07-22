РИА ФАН: Калачев отказался от перехода в «Рубин»

Полузащитники «Ростова» и Александр Гацкан отказались от перехода в «Рубин».

По информации Федерального агентства новостей, они могли проследовать за главным тренером Курбаном Бердыевым в , однако приняли решение остаться в клубе.

Аналогичная возможность была и у нападающего Александра Бухарова, однако штаб «Рубина» принял решение не приглашать еще одного футболиста из , несмотря на желание форварда присоединиться к казанскому клубу.

Статистику Калачева можно посмотреть здесь .