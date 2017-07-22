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РИА ФАН: Калачев отказался от перехода в «Рубин»

23.07.2017 14:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитники «Ростова» Тимофей Калачев и Александр Гацкан отказались от перехода в «Рубин».

По информации Федерального агентства новостей, они могли проследовать за главным тренером Курбаном Бердыевым в «Рубин», однако приняли решение остаться в клубе.

Аналогичная возможность была и у нападающего Александра Бухарова, однако штаб «Рубина» принял решение не приглашать еще одного футболиста из «Ростова», несмотря на желание форварда присоединиться к казанскому клубу.

Статистику Калачева можно посмотреть здесь.

 
Теги: Новости
 
 
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Полузащитники «Ростова» Тимофей Калачев и Александр Гацкан отказались от перехода в «Рубин».

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